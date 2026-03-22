L'Inter sarà a Firenze per affrontare la Fiorentina domani sera alle 20:45 allo stadio Artemio Franchi, nella 30ª giornata di Serie A. Chivu, che si occupa della squadra, punta a vedere il ritorno in campo di Calhanoglu, assente nelle ultime partite. La partita mette di fronte due squadre in cerca di risultati importanti nel campionato.

Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a FC Internazionale Milano. I marchi Internazione e Inter sono di esclusiva proprietà di FC Internazionale Milano. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 L’Inter sfiderà domani, domenica 22 marzo alle ore 20:45 allo stadio Artemio Franchi, la Fiorentina di Paolo Vanoli, partita valida per la 30° giornata di Serie A. I nerazzurri non vincono da due partite in campionato a seguito della sconfitta contro il Milan e il pareggio di scorsa settimana contro l’Atalanta. Per questo la squadra di Chivu è alla caccia della vittoria che garantirebbe di... 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, a Firenze per tornare alla vittoria: Chivu punta sul ritorno di Calhanoglu

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