inside giulio golia racconta il coraggio di chi non si arrende

È Giulio Golia il conduttore del nuovo appuntamento di questa sera, domenica 22 marzo, de Le Iene presentano: Inside, lo spin-off ideato da Davide Parenti, in onda in prima serata su Italia 1. Anticipazioni del 22 marzo 2026. La nuova puntata, dal titolo Piccoli Grandi Eroi, scritta da Francesca Di Stefano, è un racconto dedicato a chi, ogni giorno, combatte nell’ombra: persone comuni che, tra ingiustizie, dolore e difficoltà, trovano la forza di resistere, reagire e, a volte, cambiare le cose. Un viaggio attraverso storie diverse ma unite da un filo rosso potente: il coraggio di chi non si arrende, cerca giustizia e difende i propri diritti o, semplicemente, lotta per sopravvivere. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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