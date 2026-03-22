Inizia il tour nei singoli quartieri Marialina illustra il programma

Marialina Marcucci ha avviato il tour nei diversi quartieri della città, presentando il suo programma ai cittadini. I temi principali sono ascolto e condivisione, sicurezza e decoro urbano, con l’obiettivo di affrontare anche aspetti di inclusione e riqualificazione. Durante le tappe, Marcucci ha spiegato i punti chiave del progetto e ascoltato le richieste dei residenti.

Ascolto e condivisione, sicurezza e decoro urbano sono i primi punti del programma di Marialina Marcucci, da cui passano inclusione e riqualificazione in tutte le loro sfumature. Dalla prossima settimana iniziano gli incontri con la candidata sindaca di Viareggio Mon Amour. Il primo appuntamento è mercoledì mattina alle 10 al bar Baldassari, in via della Gronda 276 alla Migliarina, per proseguire nel pomeriggio alle 18 al Principino, in viale Marconi a Viareggio e giovedì alle 10 al Caffè dell’Opera di Torre del Lago. In queste occasioni Marialina Marcucci presenta Viareggio Mon Amour, la visione nel medio e lungo periodo della città dell’imprenditrice che è stata scelta da un nutrito gruppo di cittadini come candidata alle prossime elezioni amministrative. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Inizia il tour nei singoli quartieri. Marialina illustra il programma Articoli correlati ’Ricostruire Fermo’, il nuovo simbolo. Malvatani inizia il tour tra quartieriPotrà essere una corsa a due, quella per le amministrative di maggio, tra la coalizione a trazione civica uscente guidata da Alberto Maria Scarfini e... Referendum, dal Villaggio Primo Maggio a Corpolò: il Comitato per il No in tour nei quartieriEntra nel vivo la campagna referendaria promossa dal comitato “Società civile per il No nel referendum costituzionale-Rimini”. Aggiornamenti e notizie su Inizia il tour nei singoli quartieri... Temi più discussi: Inizia il tour nei singoli quartieri. Marialina illustra il programma; Sal Da Vinci annuncia il tour estivo 2026, inizia oggi la vendita dei biglietti: prezzi e dove comprarli; Achille Lauro a Milano, la possibile scaletta dei concerti all'Unipol Forum di Assago; Il 20 maggio inizia il Tour estivo di Arisa. Inizia il tour nei singoli quartieri. Marialina illustra il programmaAscolto e condivisione, sicurezza e decoro urbano sono i primi punti del programma di Marialina Marcucci, da cui ... lanazione.it Fulminacci: esce il nuovo album Calcinacci, da aprile inizia il tour nei palazzettiDopo l’intensa esperienza alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, dove ha presentato il brano Stupida sfortuna conquistando il Premio della Critica ... fourzine.it 46' | Inizia il secondo tempo all'Allianz Stadium Forza ragazzi! #JuveSassuolo [1-0] x.com Un AI che si libera dalle catene della programmazione e inizia a minare bitcoin, in pratica a stampare criptovalute - facebook.com facebook