MASSA – Incidente sulle Apuane oggi, 22 marzo 2026. L’allarme è scattato alle 12.30 nel territorio comunale di Molazzana, nella zona del gruppo della Pania della Croce. Tre alpinisti in cordata sono precipitati per circa trenta metri lungo un canale noto agli appassionati di alpinismo, in un’area servita da sentieri CAI sul versante della Pania della Croce. Una delle tre persone coinvolte, una donna di Molazzana ha riportato un politrauma e le sue condizioni sono considerate serie. Le condizioni degli altri due alpinisti non sembrano gravi. Per le operazioni di soccorso e recupero dei tre, rese complesse dalla morfologia del versante della... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Incidente sulla Pania della Croce: feriti tre alpinisti dopo caduta di 30 metri, grave una donna

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