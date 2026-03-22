Bologna, 22 marzo 2026 – Un incendio si è sviluppato verso le 20.30 in un casolare all'altezza di viale Felsina. L'edificio era abbandonato, e risulta vicino all'area della caserma ex Stamoto, in attesa da anni di una riqualificazione. Sul posto le squadre della polizia e dei vigili del fuoco, che hanno prontamente spento le fiamme. Alte volute di fumo si sono innalzate, ma non ci sarebbero né feriti né intossicati, e il rogo è stato estinto in pochi minuti. Si indaga sulle cause dell'incendio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incidendo nel casolare abbandonato vicino all’ex Stamoto

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