Cascina (Pisa), 22 marzo 2026 – Una persona è rimasta intossicata e altre tre hanno dovuto trovare sistemazioni alternative dopo che un incendio è scoppiato in un rimessaggio estendendosi a due villette a Cascina, nel Pisano. Il rogo si è sviluppato la scorsa notte e i vigili del fuoco sono stati costretti a lavorare per ore e con diversi mezzi prima di riuscire a estinguere le fiamme e completare la bonifica degli ambienti. I due edifici hanno subito danni ingenti e sono stati dichiarati inagibili. Praticamente distrutto anche il rimessaggio dal quale è partito l'incendio per cause ancora da chiarire. Il rogo si è sviluppato intorno alle 2 in un'area adibita a rimessaggio di attrezzature e materiali vari e le fiamme si sono propagate in fretta anche in alcuni locali delle due abitazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incendio in un rimessaggio a Cascina: un intossicato, quattro evacuati

Articoli correlati

Incendio a Collegno: brucia una cascina, danni importanti e un intossicato trasportato in ospedaleUn incendio è divampato all'alba di oggi, giovedì 29 gennaio 2026, in una cascina sull'ex statale 24 (denominata in quel tratto di via...

Leggi anche: Napoli, incendio distrugge Teatro Sannazaro. Quattro intossicati, 22 appartamenti evacuati

Una raccolta di contenuti su Incendio in un rimessaggio a Cascina un...

Temi più discussi: A fuoco rimessaggio e due abitazioni, un intossicato; Lavorare in sicurezza nel rimessaggio invernale: 20 consigli per lavorare nella rimessa delle barche; Fiamme in un cantiere nautico a Gallipoli, distrutte nove barche; Gallipoli, incendio nel cantiere navale: nove imbarcazioni distrutte dalle fiamme. Rogo doloso.

Incendio nel rimessaggio si propaga alle caseCASCINA — Fiamme nella notte a Cascina dove un incendio divampato in un'area adibita a rimessaggio di attrezzature e materiali vari si è propagato a due abitazioni, interessando alcune stanze. Il ... toscanamedianews.it

A fuoco rimessaggio e due abitazioni, un intossicato(ANSA) - CASCINA (PISA), 22 MAR - Una persona è rimasta intossicata e altre tre hanno dovuto trovare sistemazioni alternative dopo che un incendio è scoppiato in un rimessaggio estendendosi due villet ... msn.com

Paura in zona Aurelio a Roma, dove un incendio partito dal quadro elettrico di un edificio di tre piani in via Cervasca ha costretto all’evacuazione otto famiglie. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme che hanno compromesso l’androne e ann facebook

Paura in zona #Aurelio a #Roma, dove un incendio partito dal quadro elettrico di un edificio di tre piani in via #Cervasca ha costretto all’evacuazione otto famiglie. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme che hanno compromesso l’androne e x.com