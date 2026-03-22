In Siria tuteliamo ogni minoranza Sui drusi bugie per dividere il Paese

Il ministro degli Esteri di Damasco ha affermato che in Siria si tutela ogni minoranza e ha commentato le notizie sui drusi, definendole bugie volte a dividere il Paese. Ha inoltre dichiarato che il governo sta lavorando alla ricostruzione dello Stato e ha invitato Israele a fermarsi. Le sue parole si sono concentrate sulla situazione interna e sui rapporti con Israele.

Nel complesso scacchiere mediorientale la Siria sembra sempre più vicina ad essere coinvolta negli scontri. Israele ha attaccato alcuni obiettivi militari nella Siria meridionale, precisamente nel governatorato di Suwayda, con il dichiarato intento di difendere la minoranza drusa. Nel luglio scorso Tel Aviv aveva ripetutamente colpito il Sud della nazione confinante e diversi obiettivi nella capitale Damasco, prendendo per la prima volta le difese dei drusi, un gruppo etno-religioso che vive in Siria, Libano, Giordania e anche in Israele. I drusi israeliani sono parte integrante della società e prestano servizio nell’esercito, con un battaglione dedicato. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - «In Siria tuteliamo ogni minoranza. Sui drusi bugie per dividere il Paese» Articoli correlati Leggi anche: L’indagine Onu sui massacri dei drusi in Siria accusa al Sharaa Netanyahu non si ferma più e bombarda pure il sud della Siria in risposta alle violenze sui drusi. Il ministro Katz: “Non resteremo a guardare, difenderemo i civili”Sembra proprio che Benjamin Netanyahu sia deciso a cambiare in modo radicale l’intera geografia politica del Medio Oriente.