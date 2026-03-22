In piazza a Firenze a chiedere giustizia per Eleonora vittima di femminicidio

A Firenze, circa cento persone si sono radunate in piazza Santissima Annunziata per chiedere giustizia per Eleonora Guidi, uccisa l’8 febbraio 2025 a Rufina. Il loro scopo era ricordare la vittima e esprimere solidarietà, mentre un coro di voci ha intonato il grido “Giustizia per Eleonora” per denunciare l’episodio di femminicidio. L’evento si è svolto nel rispetto delle norme di sicurezza.

FIRENZE – Il grido Giustizia per Eleonora ha squarciato il silenzio di piazza Santissima Annunziata a Firenze, dove un centinaio di persone si sono riunite per ricordare Eleonora Guidi, la donna uccisa l’8 febbraio 2025 a Rufina. La manifestazione, promossa dal collettivo Nonunadimen o, ha visto la partecipazione commossa della sorella della vittima, Elisabetta Guidi, che ha descritto l’iniziativa come un necessario abbraccio collettivo per una famiglia che da oltre un anno vive in un limbo giudiziario ed emotivo. Al centro della protesta c’è la ferma opposizione alla narrazione del “raptus” e la richiesta che l’omicida, Lorenzo Innocenti, venga chiamato a rispondere delle proprie azioni davanti a un tribunale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - In piazza a Firenze a chiedere giustizia per Eleonora, vittima di femminicidio Articoli correlati Femminicidio Rufina: corteo in ricordo di Eleonora Guidi. “Chiediamo giustizia”RUFINA (FIRENZE) – C’erano circa 1000 persone al corteo per ricordare oggi, 7 febbraio 2026, Eleonora Guidi, la 34enne uccisa con 24 coltellate un... A Firenze studenti in piazza per chiedere l'educazione sessuo-affettivaFirenze, 9 marzo 2026 – Centinaia di giovani si sono riuniti stamattina in piazza Santissima Annunziata a Firenze per lo sciopero globale... Aggiornamenti e notizie su In piazza a Firenze a chiedere... Temi più discussi: In piazza a Firenze statua di Dante Alighieri scolpita in 300 chili cioccolato; Rider in piazza a Firenze, 'turni di 10 ore al giorno'; Fontane e praline in piazza Santa Croce, tutti pazzi per la Dubai chocolate \ VIDEO; Firenze. Da un Grande Pinocchio in Santa Croce al triangolare del Calcio Storico: dal 21 al 29 marzo la nuova edizione della Settimana del Fiorentino. Il femminicidio di Rufina. In piazza per Eleonora: Il suo assassino paghiIn Santissima Annunziata la manifestazione per chiedere il processo per Lorenzo Innocenti, giudicato incapace da una perizia. Mercoledì l’udienza. msn.com Firenze, la piazza chiede giustizia per il femminicidio di Eleonora Guidi: «Noi ce la stiamo mettendo tutta»Familiari e associazioni in Santissima Annunziata in vista dell’udienza preliminare per l’ex compagno «Caro Stato, gli hai garantito cure, l’hai rimesso in piedi. Ora è giusto che pensi a noi, a tutel ... corrierefiorentino.corriere.it Circolazione rallentata sulla linea alta velocità Roma-Firenze dalla mezzanotte di sabato 11 alle 15 di domenica 12 aprile facebook Traffico regolare sull’intera rete stradale e autostradale toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno #viabiliTOS x.com