In Parlamento, in piazza e in tv, alcuni rappresentanti della sinistra si fanno notare per i loro modi di comunicare, tra cui urla e proteste. Tra loro ci sono anche giovani che partecipano a manifestazioni pubbliche, bruciando foto della premier e del ministro della Giustizia, accusando il governo di avere paura dei giovani. Le manifestazioni si svolgono in diversi contesti e coinvolgono varie persone.

Ci sono strilloni e strilloni. Qualcuno si limita a inveire in tv e in Parlamento. Altri, più giovani e decisamente più esagitati, preferiscono scendere in piazza e bruciare le foto della premier Giorgia Meloni e del ministro della Giustizia Carlo Nordio perché «il governo ha paura dei ragazzi». Lo dice una ragazza di Napoli, membro del Collettivo CAU, in collegamento con Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio su Rete 4. «Gli italiani sono chiamati a esprimersi sulla riforma della giustizia. Peccato che in questo momento 5 milioni di italiani, ovvero gli studenti e le studentesse fuori sede, non potranno votare a questo referendum», spiega. E... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - In Parlamento, in piazza e pure in tv: una sinistra di "strilloni"

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