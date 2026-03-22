È stato trasportato in ospedale giovedì con un chiodo conficcato nella fronte, e ha dichiarato di averlo inserito lui stesso, affermando di essere disperato. I medici hanno immediatamente preso in cura il paziente, valutando le condizioni e intervenendo per rimuovere il chiodo. La situazione ha suscitato attenzione tra i sanitari presenti, che hanno avviato le procedure di emergenza per stabilizzare il paziente.

È arrivato in ospedale giovedì, con un chiodo piantato in mezzo alla fronte. E, quando i sanitari del Maggiore, dopo averlo visitato, hanno chiamato la polizia, è venuto fuori che l’uomo, un sessantatrenne romeno, aveva pure a carico un ordine di carcerazione, per scontare un residuo di pena di due anni emesso dalla Procura di Ferrara. Il sessantatrenne, un curriculum segnato da una sfilza di reati contro il patrimonio, si è presentato giovedì in ospedale, dicendo di essersi piantato il chiodo in fronte da sé. Vista l’anomalia della situazione, i medici hanno subito allertato la polizia: quando gli agenti del commissariato Santa Viola si sono presentati al Maggiore, l’uomo ha ribadito la stessa versione data ai sanitari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In ospedale con un chiodo in testa: "L’ho piantato io: sono disperato"

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