Il Qatar ha deciso di interrompere le forniture di gas naturale all’Europa, costringendo i paesi europei a rivedere le proprie fonti di approvvigionamento di metano. Questa decisione avviene in un momento in cui la guerra nel Medio Oriente continua a coinvolgere diverse nazioni e intensifica la domanda di energia. Vladimir Putin potrebbe trarne vantaggio dalla crisi, dato che la Russia è uno dei principali fornitori di gas alla regione.

A 3.600 chilometri di distanza dalla guerra che ha infiammato il Medio Oriente, c’è un uomo che potrebbe guadagnare molto dalla nuova crisi energetica: Vladimir Putin. Perché l’Iran ha assestato con i suoi droni e i suoi missili un colpo durissimo all’export di gas naturale e di petrolio dal Golfo Persico. E rifornirsi dai giacimenti russi ora farebbe comodo a tanti Paesi. In particolare agli europei che già, senza troppo clamore, hanno continuato ad acquistare gas liquefatto dal grande e minaccioso vicino. E ora, senza quello del Qatar, ci si chiede se non sia il caso di allentare le sanzioni e tornare a succhiare il metano dai gasdotti della Siberia. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - In ginocchio da Putin: lo stop del Qatar costringe l’Europa a riconsiderare il metano siberiano

Articoli correlati

Borse di oggi 6 marzo | Europa cauta, nuovi rincari per i carburanti, l’avvertimento del Qatar: stop all’export di energia. La diretta(Fausta Chiesa)?Il Kuwait riduce la produzione di petrolio dopo aver esaurito lo spazio di stoccaggio per il greggio.

«La guerra in Iran farà crollare le economie mondiali». L'allarme del Qatar, lo stop all'export dell'energia e l'impennata del petrolioIl ministro dell'Energia del Qatar ha avvertito che la guerra in Medio Oriente potrebbe «far crollare le economie mondiali», prevedendo che tutti i...

Approfondimenti e contenuti su In ginocchio da Putin lo stop del Qatar...

Discussioni sull' argomento Iran: Ora il territorio dell'Ucraina è un nostro obiettivo legittimo; Il timore degli europei: Con gli Usa impegnati nel Golfo, Putin potrebbe osare il nucleare su Kiev; IN GINOCCHIO DA PUTIN; Tornare in Russia leggendo Il Mago del Cremlino, e guardare il potere negli occhi.

In ginocchio da Putin: lo stop del Qatar costringe l’Europa a riconsiderare il metano siberianoA 3.600 chilometri di distanza dalla guerra che ha infiammato il Medio Oriente, c’è un uomo che potrebbe guadagnare molto dalla nuova crisi energetica: ... panorama.it

Vladimir Putin afferma che Mosca resta «un amico leale e un partner affidabile» di Teheran facebook

Putin cambia le regole per il voto di settembre. Le stravincerà, ma non si sa mai (di M. Di Pace) x.com