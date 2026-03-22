Ieri a Palazzo San Giacomo di Russi si è svolta l’inaugurazione della mostra intitolata

Tantissime le persone che ieri hanno affollato l’inaugurazione di ’Visioni di moda’, la mostra allestita a Palazzo San Giacomo di Russi e dedicata al lavoro nel settore della moda di Giancarlo Utili. Dopo un primo momento di presentazione dell’esposizione all’interno della chiesa a fianco del palazzo, dove hanno preso la parola i curatori Gianni Zauli e Claudio Ballestracci, la sorella dell’artista e custode della collezione, Donata Utili, e anche la sindaca di Russi Valentina Palli, e dopo il tradizionale taglio del nastro, il numeroso pubblico ha potuto immergersi nel mondo di Giancarlo Utili. Si è potuto così prendere visione del ricco materiale esposto, raccolto e conservato con cura da Donata Utili, attraverso installazioni e proiezioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In fila per la mostra di Giancarlo Utili

Articoli correlati

Le visioni di G.U. In mostra il talento di Giancarlo Utili: "Disegnava ovunque"Sabato alle 16, a palazzo san Giacomo Russi, il taglio del nastro della mostra ’Visioni di moda.

Leggi anche: Milan, 21 risultati utili di fila: è la striscia più lunga d’Europa

Una selezione di notizie su Giancarlo Utili

Temi più discussi: In fila per la mostra di Giancarlo Utili; Russi: il mondo visto da Giancarlo Utili; Moda: i figurini di Giancarlo Utili in mostra a Palazzo San Giacomo; Dal bisturi alle criptovalute, la clamorosa ascesa di Giancarlo Devasini, il nuovo Paperone d’Italia.

In fila per la mostra di Giancarlo UtiliTanta gente a Palazzo San Giacomo di Russi per il taglio del nastro dell’esposizione dedicata allo stilista scomparso nel 1992 ... msn.com

Le visioni di G.U. In mostra il talento di Giancarlo Utili: Disegnava ovunqueSabato a Palazzo San Giacomo apre l’esposizione dedicata al lavoro nel mondo della moda del russiano, morto a soli 40 anni nel 1992. . La sorella Donata: GIrava per proporre i figurini, tutti disegna ... ilrestodelcarlino.it

Siamo stati alla LILT Pistoia per condividere visioni e avviare nuovi progetti che possano coinvolgere attivamente la comunità. Un momento di confronto e collaborazione per costruire iniziative utili e partecipate. - facebook.com facebook