In fila per la mostra di Giancarlo Utili

Da ilrestodelcarlino.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri a Palazzo San Giacomo di Russi si è svolta l’inaugurazione della mostra intitolata

Tantissime le persone che ieri hanno affollato l’inaugurazione di ’Visioni di moda’, la mostra allestita a Palazzo San Giacomo di Russi e dedicata al lavoro nel settore della moda di Giancarlo Utili. Dopo un primo momento di presentazione dell’esposizione all’interno della chiesa a fianco del palazzo, dove hanno preso la parola i curatori Gianni Zauli e Claudio Ballestracci, la sorella dell’artista e custode della collezione, Donata Utili, e anche la sindaca di Russi Valentina Palli, e dopo il tradizionale taglio del nastro, il numeroso pubblico ha potuto immergersi nel mondo di Giancarlo Utili. Si è potuto così prendere visione del ricco materiale esposto, raccolto e conservato con cura da Donata Utili, attraverso installazioni e proiezioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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