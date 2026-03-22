Tempo di lettura: < 1 minuto “ Accolgo con interesse e condivido lo spirito della riflessione proposta da Roberto Costanzo. Il tema dell’energia, soprattutto in una fase così delicata segnata dalle tensioni internazionali, impone anche ai territori come il Sannio una presa di coscienza più forte sul proprio ruolo e sulle opportunità ancora inespresse. È evidente che la nostra provincia rappresenta una realtà peculiare nel panorama regionale e nazionale, con una produzione di energia da fonti rinnovabili che supera di gran lunga il fabbisogno locale. Questo dato, però, apre una questione altrettanto evidente: quella della redistribuzione dei benefici economici e del giusto riconoscimento ai territori che ospitano gli impianti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Impianti eolici, Errico (FI): “Serve confronto per trasformare il potenziale energetico in vantaggio per cittadini e imprese”

Articoli correlati

Impianti eolici industriali. Spunta il referendum consultivo tra i cittadiniLa realizzazione di grandi parchi eolici sul territorio di Gubbio tiene ancora banco in città.

Cittadini si mobilitano sul Crociglia: contro espansione impianti eolici in area protettaSabato 7 febbraio, al tramonto, sul crinale del Monte Crociglia, tra Ferriere e il confine con la Val Tidone, si accenderà una fiaccolata che non è...