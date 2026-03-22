Imma Tataranni - Sostituto procuratore stasera su Rai 1 | le anticipazioni del 22 marzo
Nella puntata di stasera, Imma indaga sull'omicidio di un avvocato che pochi mesi prima ha perso la figlia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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Aggiornamenti e notizie su Imma Tataranni
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Il set di Imma Tataranni mi ha dato proprio tanto: leggerezza e amicizia. Barbara Ronchi, insieme a Francesco Amato, hanno raccontato la quinta stagione della fiction tratta dai romanzi di Mariolina Venezia, a Hollywood Party, in podcast su RaiPlay Sound bit.l x.com