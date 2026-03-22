La casa editrice Bookabook ci presenta Il viaggio di Malùk dello scrittore Andrea D’Agostino, con le illustrazioni realizzate da Germano Garau. Questo breve racconto di formazione esplora il percorso di crescita di Malùk, una megattera alle prese con incontri e sfide personali che lo aiuteranno a ricongiungersi con la sua specie oltre la convergenza antartica. Trama. Malùk è un piccolo cucciolo di megattera nato dall’unione tra Umm e Golyam. Per farlo nascere, Umm decide di attardarsi a migrare con la famiglia nelle acque fredde del Sud, in quanto sarebbe troppo rischioso per il piccolo. I due si mettono in viaggio mesi dopo, con Malùk sempre sulla schiena della madre poiché fa fatica a restare a galla e ha paura di nuotare nell’abisso, dove Umm si immerge per cercare cibo per entrambi. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - IL VIAGGIO DI MALÙK di Andrea D’Agostino: recensione

Articoli correlati

Resilienza e rinascita: il viaggio di Andrea Quarto, autore di "Profondamente"Sabato 7 febbraio alle ore 10:30, presso via Colombo 49 a Caserta, si terrà il secondo appuntamento culturale promosso dal coordinamento cittadino di...

STORIE DI VIDEOGAME Vol. 1 di Andrea Porta: recensioneA giugno 2025 è uscito in prima edizione Storie di Videogame, di Andrea Porta, una produzione Itomi Studio x RoundTwo che trasporta su carta, in...