Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli ? FONTE comunicato stampa AVS e Arezzo 2020 Oh citti, qui s’è toccato il fondo. e s’è anche cominciato a scavare. Il vescovo Migliavacca fa una cosa normale, civile, quasi banale: accetta un invito, va dalla comunità bengalese e si mette a pregà insieme a loro per la fine del Ramadan. Una roba da persone normali, ecco. E invece ad Arezzo? Apriti cielo, tragedia, panico, gente che si strappa i capelli (quel po’ che gli è rimasto) e urla allo scandalo come se fosse arrivata la fine del mondo. “Scomunicatelo!” Ma che siamo, al tempo delle crociate? Manca solo che qualcuno tiri fòri l’armatura dal garage e si senta pure un cavaliere. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Il vescovo prega coi bengalesi e ad Arezzo gli viene un coccolone

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