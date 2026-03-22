Un sistema giudiziario in crisi, con miliardi di risorse sprecate, investimenti bloccati e imprese che rischiano di chiudere, caratterizza la situazione attuale in Italia. I cittadini si trovano a fronteggiare procedure lunghe e costose per difendersi, mentre il sistema giudiziario stesso mostra segni evidenti di inefficienza. La situazione mette in discussione la capacità di garantire una giustizia equa e funzionante.

Miliardi bruciati, investimenti congelati, imprese scoraggiate e cittadini costretti a dissanguarsi per difendersi da un sistema che dovrebbe proteggerli: è il costo della Caporetto della giustizia italiana. Un costo che grava sull'economia reale e sulla credibilità del Paese, rendendo la giustizia uno dei principali freni alla crescita. Per questo voterò sì, senza esitazioni. Non per ideologia, ma per esperienza diretta e senso della realtà. Partiamo dall'ovvio, che in Italia viene ancora trattato come un'eresia: la separazione tra pubblici ministeri e giudici. È la norma nei principali Paesi europei. Solo da noi si difende un modello che confonde i ruoli e altera l'equilibrio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il vero scandalo sarebbe non cambiare una giustizia che non è più giusta

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