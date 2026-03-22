L’analisi di Marco Versari, presidente di Biorepack: “L’Italia ha bisogno di mantenere la fertilità del terreno”. Il primato del nostro Paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Il valore del compost per la nostra agricoltura”

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If a Plant is Invasive, Why Does Permaculture Embrace it

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