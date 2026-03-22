Il vaccino contro l’herpes zoster riduce il rischio di eventi cardiovascolari gravi. E’’ quanto afferma uno studio presentato alla sessione scientifica annuale dell’American College of Cardiologhy 2026 (ACC26). Secondo lo studio, le persone con malattie cardiache che hanno ricevuto il vaccino contro l’herpes zoster hanno avuto un rischio quasi dimezzato di avere eventi cardiaci avversi ad un anno dalla vaccinazione, rispetto a coloro che non si erano vaccinati. Il vaccino è stato sviluppato per proteggere l’organismo dal virus zoster-varicella (Human herpesvirus 3) che causa la malattia herpes zoster nota anche come “fuoco di Sant’Antonio”, che si manifesta quando il virus, che causa la varicella, si riattiva nell’organismo, in genere molto tempo dopo la guarigione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Il vaccino anti herpes zoster riduce il rischio cardiovascolare

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