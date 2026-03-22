Il turismo di Pallai | Fatto di sinergie

Il turismo a Pallai si basa su collaborazioni tra operatori e comunità locali, con l’obiettivo di valorizzare l’accoglienza e l’identità del territorio della Valdinievole. La strategia punta a rafforzare i legami tra le diverse realtà presenti, creando un sistema integrato che coinvolge imprese e cittadini. La città intende promuovere un’immagine di ospitalità autentica e condivisa, favorendo un turismo sostenibile e partecipato.

Rilanciare la città puntando su accoglienza, identità e integrazione con il territorio della Valdinievole. È la linea indicata da Sonia Pallai, nuova direttrice della Fondazione Turismo DMO della città termale, in un’intervista rilasciata a Intoscana. Obiettivo dichiarato è rafforzare l’attrattività di Montecatini Terme. Tra le priorità indicate, la costruzione della squadra operativa e il lavoro in stretta sinergia con l’amministrazione comunale. "Il turismo è accoglienza, tutto parte da lì", sottolinea Pallai a Intoscana, evidenziando come questo principio debba tradursi non solo nei servizi, ma anche nel decoro urbano, nell’organizzazione degli eventi e nella qualità complessiva dell’esperienza offerta ai visitatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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