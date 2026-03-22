Il turismo di Pallai | Fatto di sinergie

Da lanazione.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il turismo a Pallai si basa su collaborazioni tra operatori e comunità locali, con l’obiettivo di valorizzare l’accoglienza e l’identità del territorio della Valdinievole. La strategia punta a rafforzare i legami tra le diverse realtà presenti, creando un sistema integrato che coinvolge imprese e cittadini. La città intende promuovere un’immagine di ospitalità autentica e condivisa, favorendo un turismo sostenibile e partecipato.

Rilanciare la città puntando su accoglienza, identità e integrazione con il territorio della Valdinievole. È la linea indicata da Sonia Pallai, nuova direttrice della Fondazione Turismo DMO della città termale, in un’intervista rilasciata a Intoscana. Obiettivo dichiarato è rafforzare l’attrattività di Montecatini Terme. Tra le priorità indicate, la costruzione della squadra operativa e il lavoro in stretta sinergia con l’amministrazione comunale. "Il turismo è accoglienza, tutto parte da lì", sottolinea Pallai a Intoscana, evidenziando come questo principio debba tradursi non solo nei servizi, ma anche nel decoro urbano, nell’organizzazione degli eventi e nella qualità complessiva dell’esperienza offerta ai visitatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

il turismo di pallai fatto di sinergie
© Lanazione.it - Il turismo di Pallai: "Fatto di sinergie"

Articoli correlati

Fondazione turismo. Scelta Sonia PallaiSonia Pallai, 54 anni, senese, fino a oggi responsabile del turismo per Anci Toscana, è il nuovo direttore della Fondazione Turismo-Dmo.

Pescara: turismo in crescita del 174%, strategia eventi e sinergie istituzionali trainano la ripresa.Pescara si è affermata come la locomotiva del turismo in Abruzzo, registrando nel 2025 un incremento senza precedenti delle presenze turistiche, pari...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Il turismo di Pallai Fatto di sinergie

Temi più discussi: Il turismo di Pallai: Fatto di sinergie; Livorno conquista AmbiTour experience: confronto e formazione per amministratori e operatori toscani; Livorno ospita AmbiTour: amministratori e operatori a confronto sul turismo; Contributi a fondo perduto 2026: quale bando scegliere con 5 criteri chiave.

fatto di il turismo di pallaiIl turismo di Pallai: Fatto di sinergieRilanciare la città puntando su accoglienza, identità e integrazione con il territorio della Valdinievole. È la linea indicata da ... lanazione.it

Sonia Pallai alla guida della Fondazione Turismo di Montecatini Terme: Rilanciare la città guardando alla ValdinievoleIntervista alla nuova direttrice dell'ente sulle strategie per rafforzare l’attrattività in sinergia con il territorio circostante ... intoscana.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.