il trofeo degli istituti apuani a colpi di logica

Nella palestra del Parco della Comasca a Ronchi si è svolto il Trofeo della Logica Apuana, un evento organizzato dalle insegnanti della sede associata Salvetti dell’Istituto Barsanti di Massa. La competizione ha coinvolto studenti di diverse classi, che si sono sfidati a colpi di logica e ragionamento. L’appuntamento ha visto la partecipazione di numerosi giovani provenienti dalla zona.

Nella palestra del Parco della Comasca, a Ronchi, si è disputato il Trofeo della Logica Apuana organizzato dalle insegnanti della sede associata Salvetti (diurno e serale) dell’Istituto Barsanti di Massa. Giunto alla sua terza edizione per le scuole medie, organizzato nel ’Pi Greco Day’ e aperto anche agli studenti delle superiori e delle primarie, è stato prima di tutto una grande festa della matematica. La giornata si è aperta con la gara degli studenti degli istituti superiori della provincia (Licei scientifici Fermi e Marconi, Istituto Zaccagna Galilei, Alberghiero Minuto e le sedi associate Einaudi, Fiorillo e Salvetti diurno e serale del Barsanti), valida come fase eliminatoria del Campionato studentesco nazionale di Giochi Logici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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