Nonna Pina Contughi, residente a Teglio, ha compiuto 106 anni, mantenendo ancora una vita attiva e sociale. Fino a pochi mesi fa, giocava regolarmente a Burraco con un’amica e otteneva spesso vittorie. Porta una corona in testa e indossa uno smalto rosso vivo, dimostrando di avere uno spirito positivo e di fare ciò che le piace.

Teglio (Sondrio) – Ben 106 anni e non sentirli. Una corona in testa e smalto rosso fuoco. Nonna Pina Contughi di Teglio fino a pochi mesi fa giocava ancora alle carte, a Burraco per la precisione, con la sua amica e vinceva spesso. Ora ama guardare la televisione e soprattutto ascoltare e recitare il rosario. Straordinariamente lucida e dal sorriso che conquista racconta che il segreto della vita è “essere felici, avere uno spirito positivo e soprattutto fare quello che amiamo sempre!”. La donna più longeva della Valtellina . Il 19 marzo ha compiuto 106 anni, ma ne dimostra poco più che 80. Forse la donna più longeva della Valtellina. Gode di ottima salute e ricorda ancora tutto della sua giovinezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il traguardo di nonna Pina, 106 anni da record: “Il segreto? Avere uno spirito positivo e fare sempre quello che amiamo”

Articoli correlati

Leggi anche: Sempre meno nati: i nomi più scelti. In 2630 arrivano e in 2246 lasciano Cesena, la 'grande nonna' ha 106 anni

FOTO/ I cento anni di nonna Carmela, un traguardo che unisce Cautano e FoglianiseTempo di lettura: 3 minuti“Nel corso della tua vita, con impegno e sacrificio, hai saldamente piantato le radici che continuano ad alimentare la...

Approfondimenti e contenuti su Il traguardo di nonna Pina 106 anni da...

Argomenti discussi: Il traguardo di nonna Pina, 106 anni da record: Il segreto? Avere uno spirito positivo e fare sempre quello che amiamo.

Alessia Marcuzzi, la nonna raggiunge il traguardo dei 100 anniI nonni sono una figura fondamentale nella vita di molte persone, e non c’è dubbio che senza di loro il mondo sarebbe un posto diverso. Spesso è proprio nella figura della nonna che si scopre un porto ... 105.net

Nonna Natalina, festa dei 90 anni. L’icona della gastronomia toscana celebra il traguardo con i suoi fanUn evento straordinario ha celebrato i 90 anni di nonna Natalina, l’anziana che, grazie a TikTok, ha conquistato milioni di follower con la sua cucina tradizionale toscana. La festa, organizzata a ... lanazione.it