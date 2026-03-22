Il tombino più bello di Roma? È a forma di rosa e si trova al Palazzo delle Cancelleria

A Roma, tra i numerosi dettagli nascosti, spicca un tombino a forma di rosa posizionato al Palazzo delle Cancellerie. La città offre molte curiosità, anche nelle piccole cose che spesso passano inosservate. Questo particolare elemento si distingue per la sua forma e collocazione, attirando l’attenzione di chi si interessa ai particolari meno evidenti del patrimonio urbano.

A Roma c’è tanto da vedere e la bellezza della città è praticamente ovunque, a ogni angolo. Spesso, però, i dettagli più sorprendenti sono nascosti, a volte sotto i nostri piedi. Ed è così che tra piazze monumentali e palazzi maestosi, c’è un elemento urbano così piccolo e quasi invisibile che in tanti non lo notano neppure. Stiamo parlando di un tombino, il più bello di Roma, decorato in maniera sublime e nascosto nel centro della città. Ma dove si trova? Il tombino più bello di Roma è nascosto nel cuore della Capitale: dove si trova. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Stiamo parlando di un tombino a forma di rosa che si trova all’interno del Palazzo della Cancelleria, a pochi passi da Campo de’ Fiori. 🔗 Leggi su Funweek.it

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