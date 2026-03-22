Nella zona di Santa Maria in Strada, tra il traffico di via Italia e il frastuono del centro, si trova un luogo che sembra fermo nel tempo. Qui, un appello invita i volontari a unirsi per attività di supporto e collaborazione. La richiesta si rivolge a chi desidera contribuire, senza specificare chi siano i destinatari o i motivi di questa ricerca.

In via Italia, tra il passo veloce dello shopping e il brusio incessante del centro, c’è un luogo che sembra sottrarsi al tempo. È la chiesa di Santa Maria in Strada, una perla gotica che da oltre sette secoli osserva Monza cambiare volto senza perdere il proprio. È, in questo weekend, uno dei luoghi delle Giornate di Primavera organizzate dal Fai Monza. A condurre i visitatori tra affreschi trecenteschi e decorazioni in cotto sono i ragazzi dell’Istituto Martin Luther King di Muggiò, apprendisti ciceroni per un fine settimana che ha il sapore di una vera esperienza sul campo. Accanto a loro, le guide esperte del Fai. "Collaboriamo dallo scorso anno con il Fai e ne siamo molto felici", racconta il docente di Geografia generale e turistica Giorgio Ragazzini, referente del progetto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il tempo non scorre. Santa Maria in Strada: "si cercano volontari"

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