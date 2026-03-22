Il tecnico Tedesco | Disastro dell’arbitro Il punto? Bicchiere mezzo pieno

Il tecnico tedesco commenta il pareggio contro la Torres, definendo l’arbitro protagonista di un disastro nella gestione della partita. Nonostante il risultato, Tedesco afferma di voler guardare al lato positivo, sottolineando che il punto ottenuto rappresenta comunque un aspetto positivo. La partita si è conclusa con un pareggio, lasciando spazio a diverse interpretazioni sulla prestazione complessiva della squadra.

Giovanni Tedesco prova a vedere il bicchiere mezzo pieno dopo il pareggio contro la Torres. "Voglio essere positivo, a fine partita ho detto ai ragazzi di alzare la testa perché abbiamo guadagnato un punto sul Bra, le altre dovranno riposare e abbiamo allungato la striscia utile – ha dichiarato Tedesco –. Ci dicono tutti che la Torres sta bene ma la classifica dice che sono sotto di noi, quindi vuol dire che stiamo bene anche noi. A Pesaro poi dovremo trovare anche un allenatore perché siamo stati espulsi sia io che il mio vice, senza aver fatto nulla". E la direzione arbitrale di Liotta di Castellammare proprio non è stata gradita dall’allenatore biancorosso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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