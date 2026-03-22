Il tecnico del Torino ha presentato la prossima partita di Chiavari, sottolineando l'importanza del gruppo e l’esigenza di mantenere alta la motivazione tra i giocatori. Durante la conferenza, ha anche commentato il pareggio con il Monza, affermando che la sfida ha rafforzato la fiducia della squadra, dimostrando che può affrontare avversari di livello. Ha rivolto alcune parole di stimolo ai giocatori, evidenziando il valore del gruppo.

"Il pareggio con il Monza ci ha dato consapevolezza nei nostri mezzi, perché quando giochi una partita così importante, contro una squadra così forte, significa che sei sul pezzo e che puoi fare delle cose fatte bene. Ora però contano solo i prossimi appuntamenti: ogni pallone è pesantissimo". Guarda avanti e non può fare altrimenti Rubinacci che già oggi a Chiavari, alle 19,30, si giocherà una bella fetta di chance salvezza. Di fronte ci sarà una Virtus Entella ferita dal 3 a 0 di Pescara. "Dai liguri mi aspetto una reazione nervosa importante, un po’ come quella che abbiamo avuto noi dopo il Bari - teorizza il tecnico - Affronteremo un gruppo unito, giovane e con un bravo allenatore". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il tecnico granata presenta la partita di Chiavari. Rubinacci, carezze e tirata d’orecchie ai ragazzi: "Gruppo importante, ma va sempre stimolato»

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