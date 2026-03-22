Alle 18,15 nel circolo Soms di Candelara si terrà l'inaugurazione della mostra intitolata Teatro botanico, che presenta erbari realizzati tra il XVI e il XVIII secolo. L’evento espone opere che combinano arte ed eleganza, dedicando attenzione alla rappresentazione della natura e delle piante di epoche passate. La mostra sarà aperta al pubblico fino a data da definirsi.

Oggi alle 18,15 nel circolo Soms di Candelara sarà inaugurata la mostra dal titolo Teatro botanico, erbari dal XVI al XVIII secolo. L’esposizione è curata da Aldo Tenedini e Lorenzo Fattori, con la collaborazione di Paolo Alberto Del Bianco e Lenka Dohnalkova. La mostra conta quaranta stampe provenienti da un’unica collezione privata. Durante la serata inaugurale interverranno gli studiosi di botanica: Daniele Farina, Suolo, acqua: come cambia il clima; Nicole Hofman, Sandro Di Massimo, Leonardo Gubellini, Archivi del tempo; Maria Stella Rossi, "Erbe e donne, natura e cultura. Inoltre sarà presente Luca Baroni, direttore della Rete Museale Marche Nord. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il “Teatro botanico“, arte ed eleganza per amare la natura

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