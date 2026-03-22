Il Sunderland prima pasticcia poi rimonta | gli highlights del derby con il Newcastle
Colpo nel finale per il Sunderland, che rimonta e batte 2-1 il Newcastle nel derby a St James’ Park. I padroni passano inizialmente avanti con Anthony Gordon, ma nella ripresa il Sunderland reagisce: prima il pari di Talbi, poi al 90’ la rete decisiva di Brobbey. Con questo successo, i black cats completano la doppietta stagionale nel derby dopo la vittoria dell’andata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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