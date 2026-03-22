il sottopasso della pam aperto il primo cantiere

Sono iniziati i lavori per il nuovo sottopasso ciclo pedonale in via San Francesco, all’incrocio con via Burlamacchi e via Del Prete. Il cantiere si trova sul lato monti dell’incrocio, dove sono stati avviati i lavori di cantierizzazione. La realizzazione del sottopasso mira a migliorare la sicurezza e la mobilità pedonale nella zona. Il cantiere è ora attivo e in fase di avvio.

Sono iniziati i lavori di cantierizzazione per la realizzazione del nuovo sottopasso ciclo pedonale sul lato monti di via San Francesco all’incrocio delle vie Burlamacchi e Del Prete. Con relativa deviazione del traffico che dalla via Burlamacchi si immetteva sulla via San Francesco (ora chiusa al traffico nel tratto iniziale), compresi gli autobus Autolinee Toscane provenienti da Lucca e Massarosa (linee E26, E1, E2) che sono deviati su via Leonardo Da Vinci così come le linee E27, E24, tutte per piazza D’Azeglio. L’ordinanza è valida fino al 30 luglio. Gli addetti della Cemes Spa, incaricata dal Comune, hanno provveduto a delimitare con le... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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