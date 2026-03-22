Il Sindaco di Roma Gualtieri vota per il Referendum | Buon voto a tutti – Il video

Il Sindaco di Roma ha partecipato alle operazioni di voto in un seggio della città. Dopo aver espresso la sua preferenza, ha lasciato il luogo di voto dichiarando semplicemente “Buon voto a tutti”. Sul posto sono state riprese immagini che mostrano il momento in cui ha esercitato il diritto di voto e la sua uscita dal seggio.

(Agenzia Vista) Roma, 22 marzo 2026 Le immagini del voto e la dichiarazione del Sindaco di Roma Gualtieri all’uscita del seggio. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Andrea Delmastro e il giallo della doppia vendita della sua quota nel ristorante con la figlia dell’uomo legato alla camorra Giorgia Meloni dimezza lo smart working, Giorgetti no. A palazzo Chigi sono pronti allo scontro: la minaccia dei pendolari Il Fatto quotidiano e Domani inguaiano il sottosegretario Delmastro: le foto nel locale della figlia del mafioso Caroccia. Una è di due mesi fa Giorgia Meloni con l’autotune sul referendum, perché è andata da Fedez: «Sembravo Crosetto». 🔗 Leggi su Open.online

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