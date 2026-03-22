Il rogo della Torre dei Moro e le nove condanne | Continuiamo a lottare per edifici sicuri | riavremo le case a Natale

Il 22 dicembre 2026 è la data indicata come futura per il ritorno nelle abitazioni di chi ha subito il incendio della Torre dei Moro a Milano. Nove persone sono state condannate in relazione al rogo, che ha causato ingenti danni all’edificio. La vicenda ha portato alla condanna di diversi imputati e al dibattimento legale che si è svolto finora.

Milano – La data segnata in rosso sul calendario è il 22 dicembre del 2026. Quel giorno che precede le feste di Natale, a meno di imprevisti e slittamenti lungo il percorso, dovrebbero essere consegnati gli appartamenti agli abitanti della Torre dei Moro, ora in fase di ricostruzione con il nuovo nome di Torre Seta. Una rinascita del grattacielo di 18 piani che prese fuoco, il 29 agosto del 2021 , trasformandosi in una “torcia” ma per fortuna senza causare vittime, anche perché in molti erano fuori casa in una calda domenica estiva. Venerdì, intanto, si è chiuso un altro capitolo, con la condanna in primo grado di nove imputati: le più... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il rogo della Torre dei Moro e le nove condanne: “Continuiamo a lottare per edifici sicuri: riavremo le case a Natale” Articoli correlati Rogo della Torre dei Moro. La pm chiede 12 condanne con pene da 3 fino a 8 anniNella requisitoria la pm Marina Petruzzella ha chiesto 12 condanne a pene che vanno da 3 anni e 6 mesi fino ad 8 anni nel processo relativo al rogo... Maxi rogo della Torre dei Moro a Milano: la pm chiede condanne fino a 8 anni di reclusione per 12 personeNel processo sul rogo della Torre dei Moro, grattacielo di 18 piani che prese fuoco a Milano nel 2021, la pm ha chiesto 12 condanne a pene che vanno... Una raccolta di contenuti su Il rogo della Torre dei Moro e le nove... Temi più discussi: Maxi rogo della Torre dei Moro, 9 condanne fino a 3 anni; Incendio Torre dei Moro, 9 condanne fino a 3 anni: la sentenza; Incendio Torre dei Moro, nove condanne: 3 anni ai manager della Alucoil (la procura ne aveva chiesti 8); Rogo della Torre del Moro, condannate 9 persone. Il rogo della Torre dei Moro e le nove condanne: Continuiamo a lottare per edifici sicuri: riavremo le case a NataleMirko Berti, portavoce dei residenti: altra tappa superata, desideriamo la normalità. Emergenza abitativa? Zero passi avanti, vicini agli sfollati per il disastro del tram ... ilgiorno.it Rogo della Torre dei Moro a Milano: la sentenza di primo grado tra condanne e assoluzioniRogo della Torre dei Moro nel 2021: tra responsabilità, materiali utilizzati e criticità nella sicurezza edilizia, arriva il primo grado di giudizio che definisce il quadro delle condanne e delle asso ... notizie.it CITTA'DI TORRE DEL GRECO- DI ROBERTO POST GARA SPAZIO AI PROTAGONISTI facebook Dalla torre di controllo mi dicono che il mio intervento su "Corta è la memoria del cuore" sta incontrando i vostri favori e io vi ringrazio di cuore. Chissà cosa ne pensa Teresa (terribile, proprio terribile) @LuciaLibri x.com