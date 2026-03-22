Le due Paola (Perego e Barale) del weekend Rivoluzione nel weekend di Rai 2: al fianco di Paola Perego a Citofonare Rai 2 sarebbe pronta a debuttare Paola Barale. Le due avevano già mostrato grande sintonia ai tempi de La Talpa, e il loro ritorno insieme promette scintille. Il programma cult – che passa dalla sola domenica a tutto il weekend – si arricchisce con la comicità dei Gemelli di Guidonia e la rubrica di Cristina Fogazzi, L’Estetista Cinica. Selvaggia Lucarelli, da opinionista a conduttrice Non solo opinionista al Grande Fratello Vip: Selvaggia Lucarelli diventa anche conduttrice. Sarà infatti alla guida di Too Hot to Handle Italia, portando il suo stile diretto in un format completamente diverso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il ritorno di Paola Barale, il motivo del viaggio in Messico di Selvaggia Lucarelli e il test con Max Giusti ed Enrico Papi

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