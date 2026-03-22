A Montevarchi, il Mercatale, il mercato coperto degli agricoltori, riapre nella sua sede rinnovata di piazza dell’Antica Gora. La struttura accoglie nuovamente i banchi e gli spazi dedicati agli eventi, pronti a ospitare i produttori locali e i clienti. La riapertura segna il ritorno di questo mercato, che si trova nella posizione tradizionale dopo i lavori di ristrutturazione.

di Maria Rosa Di Termine Tutto è pronto a Montevarchi per il ritorno del Mercatale, il Mercato Coperto degli Agricoltori, nella sede naturale e completamente rinnovata di piazza dell’Antica Gora. L’appuntamento è per il 25 marzo, a tre anni dal trasferimento pro tempore in via Trieste necessario per favorire la totale ristrutturazione della location originaria. Una riapertura attesa dall’intero comprensorio anche se la cerimonia di inaugurazione si svolgerà venerdì 24 aprile, dopo un mese di "rodaggio", alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni locali, delle autorità e di Slow Food Italia. Oltre 20 anni fa, infatti, dall’esperienza... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il ritorno del Mercatale. Nuova sede per gli agricoltori. Spazio per banchi ed eventi

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