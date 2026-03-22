Il racconto in ‘sguardi’ di Paola Zirattu del territorio lunigianese

Paola Zirattu ha presentato un racconto del territorio lunigianese attraverso una serie di immagini e descrizioni che catturano l’essenza dei luoghi. Le sue parole e i suoi scatti si soffermano su dettagli e paesaggi, offrendo un’interpretazione visiva e narrativa della zona. L’approccio è lento e riflessivo, invitando a osservare con attenzione ciò che spesso si dà per scontato.

Uno sguardo che si posa senza fretta, osserva e accoglie, trasformando paesaggi e dettagli in frammenti di memoria. Una sensibilità da cui nasce “Appunti di luce e racconti”, la mostra fotografica di Paola Zirattu (nella foto) ospitata alla biblioteca civica Abate e Gerini di Fivizzano, che inaugura il 10 aprile. Un percorso intimo che restituisce una Lunigiana lontana dalle cartoline, fatta di silenzi, luci e piccoli particolari che raccontano storie. "Fotografare la Lunigiana non è mai stato un progetto nel senso stretto – racconta Paola Zirattu -. È piuttosto un’abitudine dello sguardo, un modo di attraversare i luoghi lasciandomi sorprendere". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il racconto in ‘sguardi’ di Paola Zirattu del territorio lunigianese Articoli correlati Leggi anche: Taranto: presentazione del libro “Sguardi Trinitari sul sociale. Per un nuovo pensiero agente nel territorio” Venerdì Cittadinanza e ambiente: Paola Frassinetti sostiene il decreto per la tutela del territorio con 30 milioni di euro per gli studentiPaola Frassinetti sostiene lo stanziamento di 30 milioni per progetti di educazione civica.