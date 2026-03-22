Oggi alle 17 a Palazzo Ducale nella sala della Resistenza si terrà la presentazione del libro “Racconto autobiografico di un aviere povero” scritto da Alberto Carpina. Si tratta di un’opera che ripercorre le esperienze di un aviere, raccontando momenti della sua vita e la sua professione. L’evento vedrà la partecipazione dell’autore e si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza.

"Racconto autobiografico di un aviere povero" è il libro di Alberto Carpina che sarà presentato oggi, alle 17, a Palazzo Ducale nella sala della Resistenza. Carpina (classe 1937) è stato un operatore tecnico dell’ospedale di Massa, insignito dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica. In questo suo racconto autobiografico ha voluto far emergere le memorie del suo mondo di ragazzo, tornando laddove è nato e cresciuto. Abitava allora con tutta la sua famiglia in una fattoria di Massa nel piccolo quartiere dei Ronchi. Racconta una vita tribolata, fatta di miseria e privazioni. Racconta anche dei suoi sentimenti e dei vissuti amorosi con donne che ha incontrato nella vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il ’Racconto autobiografico di un aviere povero’ di Alberto Carpina

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