Il pullman dei tifosi del City prende fuoco in autostrada | scoppia l'incendio durante la trasferta
Grande spavento per i tifosi del Manchester City diretti verso Londra: l'autobus su cui viaggiavano ha preso fuoco all'improvviso, ma per fortuna non c'è nessun ferito. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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