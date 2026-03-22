il psg torna in testa vincendo 4 0

Il Paris Saint-Germain ha ottenuto una vittoria convincente con un punteggio di 4-0, assicurandosi la prima posizione in classifica. La partita si è svolta ieri sera, con la squadra di Luis Enrique che ha dominato il campo dall’inizio alla fine. La vittoria ha permesso al PSG di salire in vetta alla classifica, lasciando dietro di sé le rivali più dirette.

2026-03-22 01:03:00 Giorni caldissimi in redazione! E’ stata una serata confortevole per la squadra di Luis Enrique. Il Paris Saint-Germain torna in vetta alla Ligue 1 vincendo 4-0 in casa del Nizza. Nuno Mendes ha aperto le marcature per il PSG, il portoghese ha trasformato dal dischetto al 42? dopo un fallo di mano di Morgan Sanson. Mendes ha poi servito Desire Doue per raddoppiare il vantaggio quattro minuti nel secondo tempo, e la partita è finita come una gara dopo che Youssouf Ndayishimiye del Nizza è stato espulso subito dopo l’ora a seguito di una revisione del VAR. I gol nel finale di Ousmane Dembele e Warreen Zaire-Emery hanno aggiunto lucentezza al risultato, mentre il PSG si è spostato di un punto dal Lens, dopo aver giocato una partita in meno. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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