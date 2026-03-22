Il 22 marzo del 1457, Johannes Gutenberg terminò la stampa della sua prima Bibbia, un evento che segna un momento rilevante nella storia della tipografia. Quel giorno, nel suo laboratorio di Firenze, portò a termine il lavoro che avrebbe rivoluzionato la produzione di testi scritti. La data rimane impressa come un punto di svolta nel mondo dell’editoria e della diffusione della conoscenza.

Firenze, 22 marzo 2026 – Il 22 marzo è un giorno molto importante nella storia. Nel 1457 Johannes Gutenberg completò la stampa del primo libro, 'La Bibbia'. Non molti anni dopo, all’ombra dell’Arno, venne dato alle stampe il primo libro a Firenze. Quella che vi raccontiamo oggi è proprio la storia del ‘Gutenberg fiorentino’. E non manca un pizzico di mistero. Cennini, il nostro ‘Gutenberg’ da rileggere «Per gli ingegni fiorentini nulla è difficile». È il fiero sigillo apposto al secolare genio di Fiorenza da Bernardo Cennini, nato in riva d’Arno nel 1414. “Un artista al tempo stesso orafo e tipografo – lo descrive il giornalista e... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il primo libro, conoscete il Gutenberg fiorentino?

Articoli correlati

Leggi anche: Presentazione del libro "Il vento Busaron" di Roberta Luberti alla Libreria Rinascita Ubik di Sesto Fiorentino

“Almerigo Grilz: il primo reportage”: il libro che racconta il passaggio da militante a giornalista di razzaGuido Giraudo, che ha condiviso con Almerigo Grilz un lungo tratto del suo percorso militante e giornalistico, consegna ai lettori diversi importanti...

La Renaissance française : de Léonard de Vinci à Henri IV - Laissez-vous guider - Stephane Bern - MG

Approfondimenti e contenuti su Il primo libro conoscete il Gutenberg...

Argomenti discussi: Il primo libro, conoscete il Gutenberg fiorentino?.

Dalla Bibbia di Gutenberg al De Oratore di Cicerone: in mostra al Monastero di Santa Scolastica a Subiaco i tesori della storia del libroA Subiaco, a nord est della Capitale nella Valle dell’Aniene, apre sabato 21 marzo fino al 19 aprile l’esposizione di due tesori della ... msn.com

Subiaco Capitale italiana del Libro 2025, arrivano il De Oratore di Cicerone e la Bibbia di GutenbergA Subiaco, cittadina a nord est della Capitale, arrivano il De Oratore di Cicerone e la Bibbia di Gutenberg. Una esposizione che chiuderà gli eventi di Subiaco Capitale Italiana del libro dell’anno ... ilmessaggero.it