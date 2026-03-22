Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Oggi il prezzo del PUN, il prezzo unico dell’energia elettrica in Italia, si aggira a 0,1619 euro per kilowattora. L’aggiornamento riguarda i dati al 22 marzo 2026 e mostra come il valore sia stato calcolato in base alle ultime variazioni orarie. Il PUN rappresenta il costo di riferimento per il mercato dell’energia elettrica nel paese.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato al 22 Marzo 2026 si attesta a 0,1619 €kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente, 21 Marzo 2026, si osserva un prezzo minimo di 0,1271 €kWh e un massimo di 0,1939 €kWh. Le ore più economiche sono state quelle tra le 11:00 e le 12:00 (0,1351 €kWh), mentre il picco massimo si è registrato alle 20:00 (0,1939 €kWh). Questi dati evidenziano una forte volatilità dei prezzi nell’arco della giornata, con differenze significative tra le fasce orarie diurne e serali. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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