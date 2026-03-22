Al teatro comunale si è svolta una serata dedicata alla musica, organizzata dall’associazione musicale Giulio Rospilgliosi. Durante l’evento, il pianista milanese Alessandri ha vinto il Premio Schumann, aggiudicandosi il primo posto tra i partecipanti. La serata ha visto esibizioni di diversi musicisti, culminando con la premiazione di Alessandri.

Al teatro comunale l’associazione musicale Giulio Rospilgliosi ha offerto una serata di grande musica. L’occasione è stata il ’Premio Internazionale Schumann’ giunto alla fase finale, che ha visto la partecipazione di tre pianisti, che hanno suonato insieme all’ orchestra Città di Grosseto guidata dal direttore Robert Bokor. I finalisti hanno superato varie selezioni. Il primo premio è stato vinto da Antonio Alessandri, classe 2007, residente a Milano. All’età di undici anni è stato finalista del Concorso Steinway. Attualmente studia al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano con la professoressa Maria Grazia Bellocchio. Al secondo posto è arrivato Arsen Dalibaltayan. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Premio Schumann. Il milanese Alessandri al primo posto

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