Il pericolo del botulino Sospetta intossicazione Ricoverata una famiglia

Una famiglia di Castel di Lama è stata ricoverata ieri in ospedale dopo aver mostrato segni di sospetta intossicazione alimentare da botulino. L’episodio ha generato preoccupazione tra i residenti e le autorità sanitarie stanno indagando sulle cause. La situazione ha richiesto l’intervento dei medici, che hanno stabilizzato i pazienti e avviato gli accertamenti necessari.

CASTEL DI LAMA (Ascoli) Ore di forte apprensione, ieri, per una famiglia di Castel di Lama, in provincia di Ascoli, protagonista suo malgrado di un episodio che ha fatto temere una possibile intossicazione alimentare da botulino. Tutto è iniziato con l’insorgere improvviso di sintomi gastrointestinali importanti – vomito, diarrea e dolori addominali –, che hanno colpito contemporaneamente tutti e quattro i componenti del nucleo familiare, due adulti e due bambini. Il sospetto, aggravato dalle notizie diffuse in questi giorni sul ritiro di un alimento potenzialmente contaminato, ha spinto la madre a contattare immediatamente il 118. Il trasferimento al pronto soccorso dell’ ospedale Mazzoni di Ascoli ha dato il via a una gestione scrupolosa e prudente del caso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il pericolo del botulino. Sospetta intossicazione. Ricoverata una famiglia Articoli correlati Leggi anche: Famiglia in ospedale per sospetta intossicazione da botulino: allertato il Centro antiveleni di Bergamo Sospetta intossicazione da botulino dopo aver mangiato salmone comprato al discount, intera famiglia in ospedaleAscoli, 21 marzo 2026 – Un’intera famiglia di Castel di Lama si trova in queste ore al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni di Ascoli a causa di una... Aggiornamenti e notizie su Il pericolo del botulino Sospetta... Temi più discussi: Il pericolo del botulino. Sospetta intossicazione. Ricoverata una famiglia; Sei bambini intossicati a una festa di compleanno dal monossido; Botulino | Eurospin ritira mousse salmone Land pericolo. Sospetta intossicazione da botulino dopo aver mangiato salmone comprato al discount, intera famiglia in ospedalePapà, mamma e due bambini piccoli hanno avvertito tutti gli stessi sintomi: vomito, diarrea e forti dolori addominali. Il prodotto ritirato dal mercato nei giorni scorsi. Le analisi e l’antidoto ... msn.com Sospetta intossicazione da botulino: intera famiglia ricoverata in ospedaleQuattro persone manifestano sintomi gravi dopo il consumo di un prodotto a base di salmone Quattro membri di una famiglia di Castel di Lama sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale di Ascol ... youtvrs.it https://etvmarche.it/21/03/2026/sospetta-intossicazione-da-botulino-famiglia-di-castel-di-lama-ricoverata-ma-in-condizioni-stabili/ - facebook.com facebook Ad Ascoli intera famiglia in ospedale per sospetta intossicazione da botulino. Accertamenti su padre, madre e due bambini. Allertato elisoccorso per trovare l'antidoto #ANSA x.com