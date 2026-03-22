Dopo i lavori di asfaltatura, un passaggio pedonale nel paese è scomparso, lasciando i cittadini senza un punto di attraversamento sicuro. Un consigliere comunale ha segnalato la situazione, invitando le autorità a intervenire prima che si verifichino incidenti. La presenza di un passaggio danneggiato e poi rimosso ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza di pedoni e residenti.

Prima fortemente danneggiato e poi, dopo la sistemazione dell’asfalto, letteralmente “sparito“: il consigliere comunale mette in guardia sindaco, assessore e comandante della polizia locale sui rischi del passaggio pedonale “fantasma“ in un punto critico del paese. Si tratta dell’intersezione tra via Trento e la Nazionale dei Giovi: l’attraversamento pedonale, peraltro regolato da semaforo, è quello che porta proprio all’ingresso della farmacia, di cui è titolare il sindaco Paolo Vintani, a cui si rivolge il consigliere d’opposizione, Claudio Trenta. "Sono più di due mesi che segnalo il pericolo di questo passaggio pedonale, prima gravemente... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il passaggio pedonale è scomparso dopo i lavori: "Ripristinatelo prima che si faccia male qualcuno"

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