Il Papa ha espresso il suo sgomento per la situazione in Medio Oriente e in altre parti del mondo segnate da conflitti e violenza. Durante un discorso, ha condannato la violenza globale e ha sottolineato che non si può rimanere in silenzio di fronte a queste crisi. La dichiarazione è stata rilasciata nel contesto di un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli sui paesi coinvolti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una condanna alla violenza globale. CITTÀ DEL VATICANO, 22 marzo 2026. Il Papa ha espresso il suo profondo sgomento per la situazione in Medio Oriente e per altre zone del mondo colpite da conflitti e violenza. Durante l’Angelus, ha sottolineato che non si può restare in silenzio di fronte alla sofferenza delle persone innocenti, vittime di guerre che devastano intere comunità. La guerra come scandalo per l’umanità. Secondo il Pontefice, la morte e il dolore causati dai conflitti rappresentano uno scandalo per tutta la famiglia umana e un grido davanti a Dio. Ogni sofferenza individuale, ha spiegato, colpisce l’intera umanità. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Il Papa denuncia la guerra in Medio Oriente: “Non possiamo tacere”

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