il nuovo cavaliere rosso che infiamma la sinistra

Un nuovo protagonista sta attirando l’attenzione della sinistra, definito come il “cavaliere rosso”. Questo personaggio ha suscitato discussioni e polarizzato le opinioni, portando alla ribalta questioni politiche e sociali di rilievo. La sua presenza ha acceso un dibattito pubblico intenso e ha diviso le opinioni tra sostenitori e oppositori, creando un clima di confronto acceso e spesso conflittuale.

Un autentico genio come Ennio Flaiano sosteneva che «il peggio che può capitare a un genio è di essere compreso». E con genialità c’è chi dice che oggi c’è davvero un genio da studiare, proprio per riuscire a comprendere come fa a essere così geniale. Chi, se non Pedro Sánchez, il leader di una Spagna in retromarcia, che secondo la ciclica infatuazione italiota per il papa straniero farebbe tutto giusto senza sbagliare mai neppure una virgola? Talmente bravo, ovviamente perché di sinistra, che se non ci fosse Concita De Gregorio – e meno male che esiste – non se ne sarebbe accorto nessuno. E infatti, andrebbe proprio studiato uno come lui,... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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