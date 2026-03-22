Il nome della rosa Sean Connery torna oggi alle ore 21:10 su Rai Movie e dopo aver detenuto il primato di pellicola cinematografica più vista in televisione in Italia, prima di essere stato battuto da "La vita è bella", ora la sfida è contro sé stesso. Ci sono film che fanno la storia al cinema e poi ci sono quelli che la fanno anche in televisione. Il nome della rosa appartiene a questa seconda categoria: un titolo capace di trasformare una semplice messa in onda in un evento collettivo. Può ancora oggi tornare a essere il film più visto sui nostri piccoli schermi? Il record che ha segnato la TV italiana Quando Il nome della rosa arrivò per la prima volta in televisione, il 5 dicembre 1988 su Raiuno, non fu una semplice programmazione: fu un fenomeno. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il nome della rosa torna in TV e sfida il suo stesso record di 14 milioni di telespettatori

Articoli correlati

La nuova vita della Cmc: "Terremo alto il suo nome . Stimiamo 500 milioni di ricavi"Costa "Non abbiamo acquistato una semplice impresa cooperativa, siamo subentrati in una tradizione e in una storia che vogliamo portare avanti nel...

Festival di Sanremo 2026, gli ascolti della quinta e ultima serata: 11 milioni di telespettatori e il 68.8% di shareIl Festival di Sanremo 2026 giunge al termine e questi sono i dati degli ascolti dell’ultima serata; la prima serata della kermesse ha raggiunto il...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Il nome della rosa torna in TV e sfida...

Temi più discussi: Il nome della rosa: dove è stato girato, chi morì dopo la fine delle riprese, 7 segreti; La verità nascosta nella nebbia: il labirinto umano de Il nome della rosa di Umberto Eco; RAI MOVIE * IL NOME DELLA ROSA - 22/03 (21.10) : IL CAPOLAVORO DI ECO IN VERSIONE RESTAURATA, SEAN CONNERY INDAGA NEI MISTERI MONASTICI (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO - LINK / RIVEDI STREAMING); Eco, la sagacia e le battute sulla sua città. I tanti ricordi di chi lavora per onorarlo.

Il nome della rosa torna in TV e sfida il suo stesso record di 14 milioni di telespettatoriIl nome della rosa Sean Connery torna oggi alle ore 21:10 su Rai Movie e dopo aver detenuto il primato di pellicola cinematografica più vista in televisione in Italia, prima di essere stato battuto da ... movieplayer.it

«Il nome della rosa»: dove è stato girato, chi morì dopo la fine delle riprese, 7 segretiArrivava nelle sale nel 1986 «Il nome della rosa», film diretto da Jean-Jacques Annaud liberamente tratto dall'omonimo romanzo di Umberto Eco del 1980. Il protagonista è il frate francescano Adso da M ... corriere.it

Un piccolo Labrador nero di nome Burreaux, ospite della Humane Society of Northwest Louisiana, ha conquistato tutti con i suoi “sorrisi” irresistibili. Ogni volta che i visitatori gli parlano con dolcezza, il cucciolo mostra i dentini, come se chiedesse coccole e aff facebook

Da 'Scarface' a 'Il nome della rosa', i titoli da non perdere oggi in tv triesteallnews.it/2026/03/da-sca… x.com