Il nervosismo dei manager di Stato tra voto e nomine Pronti a posizionarsi per tenersi la poltrona

A poco più di trenta ore dal voto, i manager di Stato sono in fermento e pronti a muoversi per mantenere le loro posizioni. Tra incertezza e tensione, questa categoria di dirigenti si prepara a reagire, consapevole delle possibili ripercussioni sul proprio futuro. Le decisioni sono ormai imminenti e la pressione si fa sentire tra chi gestisce le aziende pubbliche.

A poco più di trenta ore dal Sì o dal No, c'è una categoria insonne: gli "imperatori delegati" delle aziende pubbliche. Non per senso civico, beninteso, ma perché il vento potrebbe cambiare direzione e, con esso, le loro poltrone. Ciò che non cambia è il solito circo Barnum: centoventi figuranti, pochi domatori e una folla di equilibristi. Per capire il mood, conviene partire da Siena con i cavalli che si scalciano tra i canapi. Il Palio si corre due volte, a luglio e ad agosto; quest'anno, invece, le corse sembrano tre. Il primo, fuori calendario, è fissato per il 15 aprile, sotto forma di assemblea degli azionisti di Mps. Tra Lupa e Giraffa si è infilata una nuova contrada: il Grillo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il nervosismo dei manager di Stato tra voto e nomine. Pronti a posizionarsi per tenersi la poltrona Articoli correlati I giudici vogliono spostare il voto per tenersi stretta la poltronaLa battaglia sulla data del referendum cela il tentativo del Csm di sfruttare i tempi tecnici dei decreti attuativi della riforma. La guerra per l’ultima poltrona dei Giochi: Manuela Di Centa eletta presidente di Valtellina 2028, l’unico voto contrario è di MalagòVenerdì 6 febbraio, la grande cerimonia d’apertura dei Giochi di Milano-Cortina 2026. Una raccolta di contenuti su Il nervosismo dei manager di Stato tra... Argomenti discussi: Private credit: non fare di tutt’erba un fascio; Wellington Management illustra la tesi di lungo periodo a favore delle azioni di qualità. Referendum e nomine, il nervosismo dei manager di Stato pronti a posizionarsi per tenersi la poltronaA poco più di trenta ore dal Sì o dal No, c'è una categoria insonne: gli imperatori delegati delle aziende pubbliche. Non per senso civico, beninteso, ma perché il vento potrebbe cambiare direzione ... iltempo.it