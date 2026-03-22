Il mistero dell’affluenza il Domani sputa il rospo e il referendum | quindi oggi…

Da ilgiornale.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ho letto l’altro giorno il comunicato del sindacato dei giornalisti. E sono rimasto a bocca aperta per questo passaggio: “Per tutti questi motivi torniamo a scioperare. Lo facciamo per noi. Per la nostra dignità. Per il nostro futuro. Lo facciamo per voi e per la nostra e vostra libertà di cittadini. Chiediamoci quanto sia libero un giornalista costretto alla catena di montaggio dell’informazione; quanto possa tenere la schiena dritta un collaboratore pagato a cottimo; quanto sarà sereno un redattore che non potrà più contare sulle indispensabili tutele contrattuali. Chiedetevi se vorreste ancora informarvi sulle pagine di quei giornali, ascoltando quei tg, scorrendo i social e le pagine online di quelle testate”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

il mistero dell8217affluenza il domani sputa il rospo e il referendum quindi oggi8230
© Ilgiornale.it - Il mistero dell’affluenza, il Domani sputa il rospo e il referendum: quindi, oggi…

Articoli correlati

Referendum sulla Giustizia, al voto oggi e domani: l’incognita dell’affluenzaI seggi sono aperti da stamattina alle 7 e resteranno operativi fino alle 23, per poi riaprire domani dalle 7 alle 15.

Referendum sulla Giustizia, affluenza alta: oltre il 38% alle 19. Si vota oggi e domani, il precedente: com’era andataSale al 38,9% l’affluenza al voto per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia.

Tutto quello che riguarda Il mistero dell'affluenza il Domani...

domani il mistero dell affluenzaIl mistero dell’affluenza, il Domani sputa il rospo e il referendum: quindi, oggi…Ho letto l’altro giorno il comunicato del sindacato dei giornalisti. E sono rimasto a bocca aperta per questo passaggio: Per tutti questi motivi torniamo a scioperare. Lo facciamo per noi. Per la nos ... ilgiornale.it

Avellino, elezioni consiglio provinciale: il dato dell'affluenza alle ore 17Domani la proclamazione degli eletti nella sala consiliare Pietro Foglia ... msn.com

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.