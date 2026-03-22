Il mistero dell’affluenza il Domani sputa il rospo e il referendum | quindi oggi…

Ho letto l’altro giorno il comunicato del sindacato dei giornalisti. E sono rimasto a bocca aperta per questo passaggio: “Per tutti questi motivi torniamo a scioperare. Lo facciamo per noi. Per la nostra dignità. Per il nostro futuro. Lo facciamo per voi e per la nostra e vostra libertà di cittadini. Chiediamoci quanto sia libero un giornalista costretto alla catena di montaggio dell’informazione; quanto possa tenere la schiena dritta un collaboratore pagato a cottimo; quanto sarà sereno un redattore che non potrà più contare sulle indispensabili tutele contrattuali. Chiedetevi se vorreste ancora informarvi sulle pagine di quei giornali, ascoltando quei tg, scorrendo i social e le pagine online di quelle testate”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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