Nel match, Muric si distingue con un'ottima prestazione, realizzando tre interventi nel primo tempo e subendo un gol in modo involontario. Muharemovic si posiziona tra i migliori, mentre Berardi raggiunge le 400 presenze. Muric si rende protagonista anche nel secondo tempo, con una parata su Boga e un intervento decisivo su Milik, oltre a respingere un rigore di Locatelli.

MURIC 8. Tre parate non banali nel primo tempo e un gol subito incolpevolmente. Nel secondo super su Boga, ultra sul rigore di Locatelli, miracoloso su Milik. WALUKIEWICZ 6,5. Gli tocca Yildiz: ne limita gi estri, concedendogli (quasi) zero. Il quasi porta avanti la Juve. IDZES 6,5. Preciso e puntuale. L’unica sbaavatura la scova il VAR. MUHAREMOVIC 7. Non sbaglia una chiusura. Le big lo seguono, ne hanno ben donde. GARCIA 6. Conceicao gli prende il tempo sul gol della Juve, ma ha il merito di non disunirsi. VRANCKX 6,5. Le assenze gli consegnano l’undici titolare e compiti eminentemente di copertura: ci mette un po’ a registrarsi, ma cresce con il passare dei minuti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il miracolo di Muric. Muharemovic al top. E Berardi fa 400

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