Mara Venier ha annunciato una finta pensione e ricevuto un avviso di sfratto, mentre in Rai i cambiamenti sono continui ma apparentemente invisibili. La conduttrice sembra aver trasformato il suo ruolo in un elemento stabile, nonostante le giuste tensioni e le scelte di riorganizzazione che riguardano l’azienda. La situazione riflette una serie di mosse che coinvolgono anche i possibili successori.

In Rai tutto cambia perché nulla cambi, ma Mara Venier ha elevato il gattopardismo a sistema di governo assoluto. Non chiamatela zia degli italiani: nello studio Frizzi di via Nomentana comanda una monarca che gestisce il servizio pubblico come un tinello privato, con una marcatura precisa del territorio. Lo dimostrano i fatti: questa 50esima edizione di Domenica In, nelle intenzioni della tivù di Stato doveva simulare uno svecchiamento collegiale, con gli innesti del disturbatore Teo Mammucari, del meloniano Tommaso Cerno (collezionatore di flop seriali anche sulla dirimpettaia RaiDue ) e del wedding planner Enzo Miccio, ma si è rivelata l’ennesima operazione di bonifica televisiva per proteggere un trono che non ammette condomini. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il metodo Mara Venier, dalla finta pensione all’avviso di sfratto per i papabili successori

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