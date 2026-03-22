In Italia, il lupo è al centro di discussioni e tradizioni che risalgono a secoli fa. Nelle Alpi, in Valle Strona, ogni anno si tiene un'antica messa per maledirlo e chiedere protezione divina contro di lui. La presenza di questo animale suscita reazioni diverse tra chi lo considera una minaccia e chi invece lo vede come parte naturale dell'ambiente.

Questo articolo sul lupo in Italia è pubblicato sul numero 13 di Vanity Fair in edicola fino al 24 marzo 2026. «In nome di Dio, Padre onnipotente, vi esorcizzo pestiferi lupi! Ritiratevi immediatamente dalle nostre campagne». Il talare di don Gaudenzio è rosso come il sangue e d’oro di ricami di spighe e fiori. Sono in Valle Strona, sopra il lago d’Orta, e la piccola chiesa di Forno è gremita di persone che insieme al prete recitano il tradizionale «esorcismo del lupo». Leggono un biglietto di preghiera distribuito da piccoli chierichetti: «Vi malediciamo, in modo che ovunque andiate vi estinguiate». Davanti al prete ci sono i campanacci di capre, pecore e mucche da benedire, affinché gli animali vengano protetti al pascolo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il lupo in Italia: è davvero un pericolo (o il problema siamo noi?)

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